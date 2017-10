Présidence des Républicains : qui sont les trois challengers qui défient Wauquiez ?

A 37 ans, le conseiller départemental du Finistère s'est présenté avec une double ambition : incarner une nouvelle génération à droite et faire vivre au sein de LR une ligne moins droitière, plus "sérieuse" et plus "crédible" que celle de Laurent Wauquiez. "Si on a envie de porter cette ligne à cette élection, c'est parce qu'on pense qu'il est encore possible de trouver une forme de synthèse", a dit à Reuters l'élu breton, l'un des héritiers politiques d'Alain Juppé.





Le maire de Bordeaux ne lui a pourtant pas apporté sa bénédiction officielle, par souci de rester à l'écart de la campagne. Battu aux législatives de juin par une candidate de La République en marche (LREM), Maël de Calan appartient à la jeune garde de LR freinée dans son ascension par l'émergence du phénomène Emmanuel Macron.