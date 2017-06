Portrait : Muriel Penicaud, spécialiste de l’entreprise, en charge d’une réforme phare

PARCOURS - Depuis sa nomination voilà un peu plus d'un mois, Muriel Pénicaud enchaîne les réunions avec les partenaires sociaux. Sur ses épaules, une lourde tâche : porter la première réforme de l'ère Macron, la réforme du Code du travail. Et pour mener à bien cette mission des plus délicates, le président de la république n'a pas choisi une femme politique, mais une spécialiste de l'entreprise.