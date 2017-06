Portrait officiel d'Emmanuel Macron : quels sont les trois livres qui trônent sur le bureau du président ?

Ce jeudi, le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé sur son compte Twitter son portrait officiel. Sur cette photo, prise la semaine dernière par Soazig de la Moissonnière, sa fidèle photographe qui l'a accompagné lors de sa campagne, on distingue quelques objets chers au chef de l’Etat. Parmi eux figurent trois livres : "Les Mémoires de guerre" de Charles de Gaulle, "Le Rouge et le Noir" de Stendhal, et "Les Nourritures terrestres" d'André Gide.