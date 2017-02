Pour Bernard Cazeneuve, une élection de Marine Le Pen causerait des "dégâts irréparables"

Interrogé sur le candidat socialiste, l'ancien frondeur Benoît Hamon, qu'il soutiendrait "du bout des lèvres", Bernard Cazeneuve s'en défend : "pas du tout. je lui ai dit ma disponibilité et mon sentiment sur le contexte". "Pour moi la priorité c'est le rassemblement pour faire barrage au Front national. Aujourd'hui, Benoît Hamon veut incarner une espérance et défricher pour de nouveaux chemins. Mais il faut articuler espérance et crédibilité", explique-t-il au Parisien.





"Pour tous les candidats, mon message est clair : si nous, femmes et hommes politiques, ne sommes pas capables d'être sérieux et crédibles pour rassembler largement face à Marine Le Pen, alors nous serons durement jugés par l'Histoire", avertit encore le Premier ministre. Ce dernier, qui ne se représente pas aux législatives de juin, évoque aussi son avenir, déclarant vouloir "poursuivre ma vie politique par la réflexion, par l'écriture, par ma participation aux débats du pays". "Mais mon ambition n'est pas de saturer tout l'espace de ma personne. Cette conception nombriliste de la politique a vécu", estime-t-il.