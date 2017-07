Pour Christian Jacob, "à peu près 80%" de la réforme du code du travail reprend des propositions de la droite

Lors du vote de la loi d'habilitation, le groupe Les Républicains avait voté pour, comme le groupe des "Constructifs LR-UDI", qui assume une attitude plus conciliante envers le gouvernement. Une différence d'attitude qui s'est illustrée sur le vote de confiance au gouvernement d'Edouard Phillippe, le 4 juillet. Alors que, chez les "constructifs", 12 députés ont voté pour et 23 se sont abstenus, un seul député LR a voté pour, 23 ont voté contre et 75 se sont abstenus.