Pour Manuel Valls, "les candidats de la France insoumise se compromettent avec les islamistes" et "sont dangereux pour la démocratie"

"Je ne voulais pas laisser ma circonscription dans la main de gens que je considère dangereux pour notre démocratie et pour notre République. Les candidats de la France insoumise sont un danger pour une certaine idée de la France. La campagne qui a été menée contre moi, la haine qui s'est cristallisée, au nom même des idées que je défendais, sur la République, la laïcité, l’égalité entre les hommes et les femmes, je pense que c’était un projet dangereux", a-t-il en effet lâché. Avant de se faire plus clair encore : "Oui, je pense que les candidats de la France insoumise se compromettent avec les islamistes." La réponse des intéressés est attendue incessamment sous peu.