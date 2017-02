Pour Najat Vallaud-Belkacem : Benoît Hamon est "une chance" pour la gauche

Najat Vallaud-Belkacem était la seule ministre en exercice à se déplacer pour assister à l’investiture du candidat à la présidentielle du PS, Benoît Hamon, à Paris dimanche dernier. Après avoir fait campagne pour Manuel Valls lors des primaires, la ministre a donc opté pour l’unité de son parti politique. Lundi, alors qu’elle recevait des journalistes du quotidien Libération, la femme politique va plus loin dans ses propos en affirmant que Benoît Hamon est "une chance pour la gauche". Légitimiste, vous avez dit ?





Ce dimanche - alors que Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient en meeting - "la dynamique était du côté de Benoît Hamon", affirme-t-elle ainsi au journal, se déclarant même surprise "par l’absence de propositions nouvelles chez les autres orateurs". Chacun a ainsi droit à son petit tacle. Le Pen ? "Hypnotisée par Trump". Mélenchon ? "Il donne l’impression de s’enfermer dans une contestation solitaire du reste du monde". Et Macron, alors ? "J’ai eu le sentiment qu’il nous parlait de la France des années 70 et que son affaire patinait un peu".