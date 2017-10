Pour ou contre la sortie de l'Euro ? "Nous allons voir", répond Marine Le Pen dans L'Émission politique

A la question "Vous demandez toujours la sortie de l'euro ?", la finaliste de l'élection présidentielle a répondu "Nous allons voir" lors de "L'Emission politique". "Nous allons voir si M. Macron va réussir à obtenir (...) que la BCE ne soit plus indépendante, qu'elle réponde donc aux injonctions des Etats et que la masse monétaire de la BCE n'aille plus aux banques mais aux Etats." "Si tout ceci se déroule, ça sera merveilleux", a souri la patronne du FN... "J'ai une vision pragmatique, je n'ai pas une vision idéologique de la monnaie. Si l'euro était positif pour la France, après tout, je me contenterais de l'euro, mais je considère qu'il continue à être négatif", a-t-elle poursuivi.