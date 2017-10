VIDÉO - Pour Robert Ménard, Laurent Wauquiez "incarne trop la vieille droite"

Alors pourquoi ce jugement en demie teinte et l'évincement, a priori, d'une personnalité politique qui semble représenter ses idées ? Peut-être parce que Robert Ménard a déjà en tête un nouveau mouvement qu'il pourrait initier avec son épouse, Emmanuelle Ménard, récemment élue députée de la 6e circonscripition de l'Hérault. En réalité, il ne s'en cache pas. Et déclare même : "Je pense qu'on a un rôle à jouer pour construire quelque chose, mais pas pour nous (Emmanuelle Ménard et lui, ndlr). On aspire à construire un mouvement avec d'autres qui porte quelqu'un au pouvoir. (...) Evidemment, il va falloir prendre ses responsabilités, je vais pas attendre que les choses se fassent. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on perde les prochaines élections. On les gagnera pas avec le personnel politique actuel."