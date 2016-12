Pour se financer en 2017, Marine Le Pen sera-t-elle contrainte d’emprunter de l’argent à son père ?

"Nous avons du mal avec les banques françaises. Elles nous ont dit qu'elles avaient décidé, toutes, de ne plus participer à des financements politiques de campagnes électorales et que cela valait pour tous les partis. C'est ce qu'elles nous ont dit même si je ne sais pas ce qu'elles font réellement", indique à LCI le trésorier du FN, Wallerand de St Just.





S’il ne désespère pas d’obtenir gain de cause auprès des établissements français, il précise que le FN n’hésitera pas à se tourner vers des banques étrangères. "Nous essayerons de trouver l'argent là où il se trouve, en Russie ou ailleurs, on n'a pas de focalisation sur un pays en particulier", confirme sur RTL le vice-président du FN, Florian Philippot.