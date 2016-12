Prélèvement à la source : le Conseil constitutionnel donne son feu vert pour l'instant

Saisi par plus de 60 sénateurs et plus de 60 députés, le Conseil Constitutionnel s'est prononcé ce jeudi sur leurs griefs à propos du texte budgétaire de 2017. Réforme majeure, le prélèvement à la source a été étudié en partie par les Sages, qui ne se sont prononcés que sur quatre points principaux soulevés par les parlementaires. Ils ne les ont pas censurés : sa mise en place peut donc se poursuivre... pour le moment.





Car les Sages ont en revanche souligné que d'autres dispositions à propos desquelles ils n'avaient pas été saisi pourraient à l'avenir faire "l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité".