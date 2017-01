5 choses que vous ignorez (peut-être) sur Henri de Castries, possible futur ministre de François Fillon

"Je suis un catholique pratiquant épanoui. Mais je ne porte quand même pas la croix en bandoulière", confie-t-il dans un portrait que lui a consacré Libération. Comme François Fillon, Henri de Castries assume sa foi et n’y voit d’ailleurs aucun problème. A ses yeux, "la société française a sur ces sujets des pudeurs que d'autres n'ont pas, pour des raisons qui ne me semblent pas forcément bonnes". Dans un entretien au Point en 2007, il se justifie : "Le pense que la religion fait partie de la sphère privée. Cela dit, pourquoi cacher ce que l'on est ? J'appartiens à une famille catholique, je suis croyant, et la foi m'a aidé à structurer ma vie. Cela ne rend pas parfait, cela ne fournit pas toutes les réponses, mais cela vous donne des valeurs". Ce rapport à la religion le conduit à être partisan d’une "laïcité de tolérance" plutôt que d’une "laïcité de négation".