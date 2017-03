"Nous ne sommes plus en capacité de faire campagne" : des élus locaux de la droite et du centre appellent Fillon à se retirer

Convaincus que la "situation est exceptionnellement grave et menace d'une instabilité durable nos institutions et notre cohésion nationale", ces "élus issus du terrain et de la proximité" pensent cependant être en mesure "dans le temps qui nous sépare des échéances, d'impulser un débat de fond qui puisse mettre la droite et le centre en situation de l'emporter". "Aujourd’hui, nous n’avons plus la capacité de faire campagne convenablement et sereinement sur le terrain. Parce que nous sommes aujourd’hui à la merci de ce feuilleton judiciaire en série et que nous ne pouvons plus parler de fond", explique sur LCI Arnaud Robinet.