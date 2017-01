Pourquoi Benoît Hamon est le politique le plus cool d'Instagram

On connaissait déjà ses anciens tweets décomplexés, exhumés de l'année 2009 par des internautes hilares; laissez-nous vous présenter aujourd'hui les photos Instagram de Benoît Hamon. Outils de commmunication à part entière pour illustrer son parcours de candidat à la primaire de gauche, puis à l'élection présidentielle, elles n'en restent pas moins, pour quelques unes d'entre elles... assez inattendues. Jugez par vous-même. De notre côté, on vous dit pourquoi le compte Instagram de Benoît Hamon est le plus cool de la classe politique :