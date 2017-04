Présidentielle 2017 : la France "championne d’Europe" de l’extrême-droite ?

C’est donc bien le FN qui se révèle comme fer de lance du nationalisme européen. Un rôle moteur qui ne date pas d’hier, comme nous l’explique le politologue Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’Institut de recherches internationales et stratégiques (Iris) et auteur d'un récent "Les droites extrêmes en Europe" (co-écrit avec Nicolas Lebourg, Editions du Seuil). Même si, insiste-t-il, les partis d’extrême-droite de chaque pays sont "consignés par le mode de scrutin", dont dépend fortement leur score. "Les systèmes politiques et institutionnels ont une grande importance dans la visibilité des partis d’extrême-droite", martèle le spécialiste.





"La France reste néanmoins l’un des pays phares en Europe, puisque c’est là où un parti national-populiste est implanté depuis le plus longtemps", souligne-t-il. "Le FN et Jean-Marie Le Pen étaient déjà la figure de proue des différents groupes qui s’étaient constitués au Parlement européen dans les années 90. Ils y sont entrés en 1984 et, depuis cette date-là, ont toujours été plus ou moins en position symbolique. C’est-à-dire que le FN était le parti le plus ancien à avoir eu un tel succès électoral et une telle force de représentation pendant une durée aussi longue. Sans parler, évidemment, du 'charisme' de Jean-Marie Le Pen", poursuit Jean-Yves Camus.