Malgré son programme, Fillon plus populaire chez les fonctionnaires que n’importe quel candidat de gauche

Par métiers, Manuel Valls arrive néanmoins en tête chez les enseignants (entre 21 et 22,2%), talonné par Jean-Luc Mélenchon. Chez les policiers et militaires, c'est Marine le Pen qui domine largement les intentions de vote (46,3 à 46,8%), loin devant François Fillon.





Les fonctionnaires de catégorie A (plus haut niveau) penchent pour Manuel Valls (19 à 20,5%), suivi de près par François Fillon (18,2 à 19,8%) et Emmanuel Macron (15,6 à 19,4%). Ceux de catégories B et C préfèrent Marine Le Pen (entre 21,3 et 27,6%), suivie de François Fillon (18,6% à 19,8%).





Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron obtiennent par ailleurs leurs meilleurs scores dans la fonction publique hospitalière, Manuel Valls dans la fonction publique d'Etat et Jean-Luc Mélenchon dans la fonction publique territoriale.





Cette étude s'inscrit dans une enquête électorale plus vaste démarrée en novembre 2015 et dont la dernière vague a été menée auprès de 18.013 personnes interrogées entre le 2 et le 8 décembre.