Présidentielle 2017 : quand la crise en Guyane s’intercale dans la campagne (et que le gouvernement s’énerve)

En déplacement à La Réunion et à Mayotte depuis samedi, Emmanuel Macron a pour sa part appelé les Guyanais à "revenir à la raison et au calme" et a plaidé pour la mise en place du "traitement différencié", à savoir que chaque Dom-Tom ait sa propre réglementation. Jean-Luc Mélenchon, qui tenait meeting à Rennes, a lui lu une lettre du collectif "Sauvons la Guyane" (voir la vidéo ci-dessous) adressée à François Hollande. Pour le candidat de "La France Insoumise", le département ultramarin est "le symbole grossi comme par une loupe de ce qui se passe ici en métropole".





Dernier des principaux candidats à s’exprimer sur le sujet, Benoît Hamon a de son côté jugé dans un communiqué que la Guyane avait "le droit à l'égalité et à la sécurité". Il a aussi plaidé pour qu’"un dialogue fécond" puisse "s'établir entre le mouvement social et les représentants de l'Etat pour arriver à la définition d'un plan de rattrapage ambitieux et concret".