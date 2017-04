PRÉSIDENTIELLE : LE SPRINT FINAL - Répondez à notre instantané du jour

Hier, le combat pour la troisième place, si l'on s'en tient aux enquêtes d'opinion, se jouait entre Paris et Marseille. Au Vieux-Port, Jean-Luc Mélenchon, un rameau d'olivier à la boutonnière, s'est présenté comme "le candidat de la paix". Devant 70.000 personnes, selon l'organisation, le candidat de la France Insoumise, qui ne cesse de gagner des points dans les sondages, a affirmé "Ça s'étend, ça se serre : la victoire est à portée de nos efforts". Porte de Versailles, devant 20.000 personnes, François Fillon, lui, lance un appel aux électeurs de droite : "Je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir, parce qu'il en va de l'intérêt de la France. Il s'agit de choisir un président, et, à travers lui, le destin que nous voulons ouvrir à la France".