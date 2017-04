Présidentielle : la sécurisation des bureaux de vote de Paris jugée"insuffisante" par les élus de droite

Dans un courrier daté du 20 mars adressé aux maires d'arrondissement, le préfet de police Michel Cadot avait assuré que la Préfecture de police allait déployer "un dispositif de sécurisation dynamique de bureaux de vote qui s'appuiera d'une part sur les patrouilles sectorisées des commissariats ou de l'unité de sécurisation opérationnelle de la capitale à Paris (USOC) et d'autre part sur les patrouilles de l'opération Sentinelle".





Il avait ajouté dans sa missive que pour la "sûreté interne des bureaux de vote", il revient "aux maires et aux présidents de bureaux de mettre en oeuvre les mesures de vigilance adaptées pour en sécuriser les accès". "Cela concerne le filtrage et le contrôle visuel des personnes et du contenu des sacs à l'entrée, mais aussi la vérification avant l'ouverture du scrutin de la condamnation des accès non indispensables pour les opérations électorales ou pour assurer l'évacuation du public ainsi que la gestion des files d'attente qui, en cas d'affluence, devront dans la mesure du possible être positionnées à l'intérieur des sites et à l'écart des voies publiques".