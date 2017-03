Présidentielle : pour la première fois, un sondage donne Macron en tête au premier tour

Il faut cependant rester prudent, car ce dernier sondage confirme une fois de plus une certaine volatilité de l'électorat. 55% des électeurs de Benoît Hamon se disent "sûrs de leur choix", alors qu'ils sont 72% pour François Fillon et 81% pour Marine Le Pen.





L'enquête révèle également que les programmes des candidats occupent une position centrale dans leur décision, c'est le cas à 75% pour François Fillon et 70% pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, la question de l'honneteté et de la capacité à porter des idées nouvelles est davantage privilégiée pour Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron que pour François Fillon (30%). Par ailleurs, les futurs électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon expliquent également leur choix par une plus grande proximité de leur candidat (respectivement 60% et 61%).