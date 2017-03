PRÉSIDENTIELLE : QUI MANGE QUI - Répondez à notre instantané du jour

Hier, à Quimper, François Fillon a tenu à rassurer ses partisans : "Mes amis, je résiste" a-t-il déclaré devant la foule. Aux côtés de François Baroin, présenté comme son éventuel futur Premier ministre, il a exposé son programme, avant de rebaptiser le candidat d'En Marche !, "Emmanuel Hollande". Certes, depuis quelques jours, le candidat Les Républicains, est relégué en troisième position dans les sondages, mais pour ses soutiens, tout cela n'est qu'une hérésie. Eux, évoquent un vote caché pour leur candidat, imperceptible aux sondeurs. À gauche, ils ne parlent pas de vote caché, mais d'alliance impossible. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, tous les deux en meeting mercredi, se sont répondus à distance. "Je ne dépends que de vous et je ne négocierai rien, avec personne, à aucun moment", a d'abord assuré le candidat de La France insoumise devant ses militants. Avant qu'à Lille, Benoît Hamon lui réponde : "Je regrette qu'une fois de plus, un certain caractère l'empêche d'être plus utile à la gauche, d'être plus utile à notre famille politique".