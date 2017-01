Emmanuel Macron aux électeurs du FN : "Vous suivez un parti qui vous ment"

En sillonnant le bassin minier du Pas-de-Calais, Emmanuel Macron ne pouvait trouver meilleur symbole pour affirmer son opposition au Front National. Dans cette région durement éprouvée par les crises industrielles, où les scores du FN sont parmi les plus hauts du pays, le candidat de "En Marche"! a défendu son programme. "Ce projet progressiste est avant tout un rempart à un parti qui porte la haine, l'exclusion et le repli, que ce soit sur internet ou sur le terrain, pour attiser les peurs, les utiliser et diviser la société", a-t-il déclaré à Nœux-les-Mines, une cité minière en cours de rénovation. Lors d'une déclaration aux médias, il s'est ensuite adressé directement aux électeurs du FN. "Vous suivez un parti qui vous ment. Le FN du nord veut sortir de l'euro, le FN du sud veut y rester. Le FN du nord est laïque et donne des leçons. Le FN du sud est un parti ultra-catholique et conservateur",a dénoncé Emmanuel Macron tout en indiquant qu'il respectait tout ceux qui votait pour le Front national.