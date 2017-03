Prière dans un aéroport, file d'attente à la CAF... Ces images qui tournent en boucle sur les sites d'extrême droite

Cette vidéo fait également partie des contenus partagés et diffusés en boucle depuis plusieurs années sur des sites d’extrême droite. Sur l’un des comptes YouTube sur laquelle elle est postée, elle est intitulée "Lundi matin 9h à la CAF de Saint-Ouen". On y voit en effet l’enseigne Caisse des Affaires Familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, puis la caméra filme une file d’attente interminable. Ces images, là encore, se révèlent anciennes. Ainsi que nous l'avons vérifié dans le cadre du projet CrossCheck, un consortium de journalistes luttant contre les fausses informations en ligne, on retrouve des occurrences de la vidéo aussi loin que 2010.





Contactée par LCI, une porte-parole de la CAF a authentifié la vidéo. Et nous confirme que ces images ont bien été tournées à la CAF du carrefour Pleyel, entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Problème : ce centre a définitivement fermé ses portes en 2014. Il a depuis été remplacé par de nouveaux locaux non loin de la basilique Saint-Denis.