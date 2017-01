Primaire à gauche : Martine Aubry et ses proches voteront pour Benoit Hamon

On savait depuis quelques jours qu'il était fort probable que Martine Aubry rallie Benoit Hamon. C'est désormais officiel : la maire de Lille et ses proches voteront pour "petit Ben", comme l'a déjà appelé affectueusement Martine Aubry. Le candidat est arrivé à "maturité" avait d'ailleurs récemment noté la maire de Lille.





C'est ce lundi midi, dans un communiqué, que l'annonce de l'ancienne ministre de l'Emploi et ses proches a été faite : "Dimanche prochain, nous voterons Benoît Hamon et nous appelons les électeurs de gauche à se mobiliser nombreux pour lui donner la force, demain, de rassembler les gauches que nous n’avons jamais cru irréconciliables (...) et, après-demain, l’énergie pour conduire la France vers une société plus juste, plus forte et plus durable", écrivent la maire de Lille et vingt autres signataires.