Primaire de la gauche : Emmanuel Macron, la menace fantôme ?

Si Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et le vainqueur de la primaire de la gauche se présentent tous les trois au premier tour de la primaire de la gauche, de plus en plus d’élus socialistes se posent la question d'un ralliement ou d'un désistement de leur candidat en faveur de l’ancien ministre de l’Economie. Mais la dynamique qui entoure actuellement Emmanuel Macron est-elle une réalité en chiffres ? Et peut-elle influer sur la primaire de la gauche et sur le candidat élu ?