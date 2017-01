Primaire de la gauche : le premier débat a attiré beaucoup moins de téléspectateurs que celui de la droite

Ils étaient sept, ce jeudi 12 janvier, à défendre leurs idées et leur programme en vue du vote de la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle. Un premier débat sans acrimonie particulière où chacun est resté derrière sa ligne et où le but affirmé était de réussir à fédérer autant que le premier débat de la droite.





Alors que ce dernier, diffusé le 14 octobre, a réuni 5.8 millions de téléspectateurs, celui de la gauche a réuni lui, deux millions de téléspectateurs de moins : ils étaient 3.8 millions, ce jeudi soir à suivre les échanges entre les candidats et les trois journalistes de TF1, RTL et l'Obs.