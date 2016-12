Primaire de la gauche : que contient le programme d’Arnaud Montebourg ?

En matière de santé, il entend créer 5000 postes dans les hôpitaux et entend mettre en place un "plafonnement légal des tarifs des actes prothétiques et des soins les plus courants". Il plaide par ailleurs pour la création d'un parquet national antiterroriste (idée empruntée à la droite et rejetée par le procureur de Paris François Molins) et celle d'un "service de renseignement de proximité".





Sur l’écologie, Arnaud Montebourg se dit favorable à l'instauration d'une "taxe carbone aux frontières de l'Europe", et rappelle son opposition aux gaz de schiste. Dans le domaine nucléaire, il entend "laisser le choix de fermeture ou non des centrales nucléaires à l'Autorité de sécurité nucléaire", comme il l'avait déjà expliqué mi-décembre.





Comme François Hollande en 2012, il défend une "grande loi de séparation bancaire" et l'instauration du "droit de vote des étrangers aux élections locales". Enfin, en matière institutionnelle, l'ancien ministre rappelle son souhait de proposer "dès l'été 2017" un "référendum sur une nouvelle République", de "créer un statut de lanceurs d'alerte protecteur" ou de "permettre aux citoyens de saisir la Cour régionale des comptes".