Primaire de la gauche : sur quels sujets Hamon, Montebourg, Valls et Peillon sont-ils en désaccord ?

Arnaud Montebourg avance quant à lui une proposition plus tranchante : il dit vouloir "imposer un mandat de croissance et d’emploi aux institutions européennes" afin de mettre fin aux politiques d’austérité.





Tout aussi offensif, Benoît Hamon plaide pour une alliance des gauches européennes afin d’imposer un moratoire sur le pacte de stabilité et le pacte budgétaire. Son but est d’exclure "les dépenses d’investissement du calcul du déficit" et d’introduire "une logique de coordination et de coopération entre Etats pour tenir compte du cycle économique".