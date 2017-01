La boulette de Vincent Peillon sur le "soldat d'origine musulmane" fait réagir sur Twitter

Alors que Vincent Peillon répond à une question sur le terrorisme, il revient sur les tueries de Mohammed Merah, en février 2012 à Toulouse, sujet sensible s'il en est. L'ancien ministre de l'Education affirmant qu'une de ses victimes était un "soldat d'origine musulmane", avant d'essayer de se rattraper : "D'origine étrangère".





Une sortie qui n'est pas sans rappeler des sorties comparables, dont ont pu se rendre coupables Nicolas Sarkozy en 2012 ("l'apparence musulmane") et Robert Ménard en 2015. Des références que Vincent Peillon ne devrait pas goûter. Las ! La déclaration a évidemment été repérée par les internautes et il n'en fallait pas plus pour que les twittos s'exaspèrent, se demandant notamment où était la "Musulmanie"...