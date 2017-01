Primaire PS : s'il perd, Arnaud Montebourg soutiendra "le vainqueur sans états d'âme"

"Oui je soutiendrai le vainqueur sans états d’âme", a affirmé Arnaud Montebourd ce vendredi sur BFMTV et RMC. "C’est un choix de loyauté. Quand on s’engage, on a un contrat et on s’y tient". S’il remporte la primaire en revanche, l’ancien ministre du Redressement productif appellera Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.