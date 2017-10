Prisons, désengorgement des tribunaux, simplification : les grands axes de la réforme de la Justice

L'autre grand chantier judiciaire concerne la simplification des procédures pénale et civile, toujours sur la base d'une concertation avec les acteurs concernés, dont la police et la gendarmerie pour le volet pénal. L'exécutif envisage de "renforcer" les peines relatives aux infractions les plus graves, et parallèlement introduire un système de "contraventions" pour les simples incivilités, afin d'éviter, dans ce dernier cas, des procédures trop lourdes. Il mettra fin au système actuel de l'aménagement automatique des peines, mis en place par Christiane Taubira sous le précédent quinquennat, jugeant le mécanisme "déresponsabilisant pour les juridictions" et "peu compréhensible pour les citoyens".





Sur le plan de la procédure civile, Edouard Philippe a indiqué son intention de développer "la conciliation et la médiation", là encore dans le but de désengorger les juridictions.