PS : LA « MISE À MORT » - Répondez à notre instantané du jour

En meeting au Havre, il a déclaré : "Maintenant, mon étape, c'est de rattraper Fillon. Et quand on l'aura rattrapé, de rattraper le suivant". Pris en étau entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le candidat du parti à la rose est en train d'étouffer du fait de nombreuses désaffections. Un désamour des élus au nom du vote utile certes, mais aussi sans doute pour certains, plus prosaïquement pour sauver leur siège. Alors assiste-t-on à la mort du PS ? Comment en sont-ils arrivés là ? Manuel Valls s'est-il suicidé politiquement, lui que jamais Emmanuel Macron n'ira chercher ? Jusqu'où ira Jean-Luc Mélenchon qui n'en finit pas de grimper dans les sondages ?