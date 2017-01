Quand Benoît Hamon devient plus flou sur son idée de revenu universel

Elle aura été au coeur du bras de fer qui a opposé les candidats de la primaire de la gauche. La proposition de Benoît Hamon d'instaurer un revenu universel d’existence est loin de faire des émules, y compris au sein de la gauche. Un débat qui trouve ses racines dans une conception différente de la valeur travail.





Dans une tribune publiée sur Facebook lundi 16 janvier, Manuel Valls a de nouveau attaqué son ancien ministre sur ce point. "Je ne me résoudrai jamais à baisser les bras, à accepter que nous vivions avec ce chômage de masse en le compensant par des allocations", dit-il. "Trop souvent, la gauche a compensé son manque d'audace et d'idées nouvelles par plus de dépenses, plus de taxes, plus d'allocations. Au moment où nos dépenses représentent 57% de notre richesse nationale, cette voie de la facilité n'est plus possible", poursuit-il. "La gauche s'est trop souvent perdue, avec des engagements qu'elle savait ne jamais pouvoir tenir."