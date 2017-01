Quand Laurence Haïm interviewait Emmanuel Macron et jugeait son "romantisme verbal intéressant"

C'était en juin 2015. Emmanuel Macron avait alors accordé une interview à Laurence Haïm lors d'un déplacement à New York et à Boston. Il était encore ministre de l'Économie, elle était encore correspondante pour i-Télé et Canal+ aux Etats-Unis. L'ancienne journaliste est désormais porte-parole du candidat à la présidentielle, a-t-elle annoncé ce mercredi 11 janvier sur Twitter.