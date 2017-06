Quand le député REM Bruno Bonnell fait de la pub pour une société dans laquelle il a investi

C'est une confusion des genres qui pourrait faire tâche dans la nouvelle majorité. Le député REM de la 6ème circonscription du Rhône, Bruno Bonnell, s'est rendu ce lundi sur sa terre d'élection, Villeurbanne, en compagnie du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Au menu, la promotion d'une mobilité plus écologique, de l'économie sociale et solidaire et des entreprises qui incarnent ces évolutions.





Jusqu'ici rien d'étonnant. Sauf que l'une des entreprises promues par cette délégation d'officiels a été financée par le fonds d'investissement de Bruno Bonnell, Robolution Capital. L'entreprise en question, Navya, fabrique des navettes sans chauffeur et électriques.