Quand les soutiens de François Asselineau fabriquent un tweet de l’AFP

François Asselineau est le candidat de l’Union populaire républicaine (UPR). Eurosceptique, anti-mondialisation, il propose notamment de "redonner toute son actualité au programme du Conseil national de la Résistance de 1944". L'UPR défend une vision protectionniste, pour "redonner à la France sa vraie personnalité". Candidat malheureux en 2012 faute de parrainages, François Asselineau a de bonnes chances cette année de franchir l'obstacle.





De leur côté, les supporters de François Asselineau sont coutumiers de la critique des médias, qu’ils accusent de censure. En réaction, ils inondent le web et l’espace public : difficile de rater une affiche de l’UPR quand on se promène dans la rue. En outre, depuis Youtube, François Asselineau détaille en longueur son programme et commente l'actualité tandis que les militants de l'UPR déploient une véritable stratégie de viralité sur les réseaux sociaux, où ils sont omniprésents.