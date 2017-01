Henri Guaino ne peut "rien mettre de côté" avec plus de 5000€ par mois ? Twitter rigole (et s'indigne)

Nous vous l'écrivions hier, avec son salaire, Henri Guaino fait partie des 4% des Français les mieux rémunérés. Mais le bougre ne se laisse pas démonter et ajoute : "On me demande si je trouve qu'en France les députés sont bien payés, je dis non".





Alors forcément sur Twitter, les internautes se lâchent. Entre humour, sarcasmes et coups de gueule, voici une sélection des meilleures réactions à la complainte de l'élu des Yvelines.