Que contiennent les ordonnances pour réformer le code du travail ?

C'est le texte qui, par sa nature et la façon dont le gouvernement et la majorité le font passer, marque ce début de quinquennat. Condamné par une partie de l'opposition comme "un coup de force démocratique et social", quand il est présenté par l'exécutif comme un moyen de libérer le travail et l'entreprise, la réforme du code du travail poursuit son bonhomme de chemin. Après que le projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement à procéder par ordonnances pour ce faire a été adopté le 13 avril à l'Assemblée par 270 voix contre 50, la commission des affaires sociales du Sénat a de son côté validé l'orientation du texte, ouvrant la porte à son adoption par la chambre haute. Ce vendredi sonne par ailleurs la fin des dernières réunions de la première phase de concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement.





Alors que le Sénat doit examiner le projet de loi en séance publique à partir du lundi 24 juillet et que son adoption définitive est prévue pour le début du mois d'août, avant adoption en conseil des ministres le 20 septembre et ultime ratification par le Parlement dans la foulée, c'est l'occasion de revenir sur ce que contiennent ces fameuses ordonances, qui vont profondément remodeler les relations au travail.