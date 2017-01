Primaire de la gauche : que contient le programme de Vincent Peillon ?

Concernant les entreprises, l'eurodéputé veut aussi élargir le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15% (dont les PME bénéficient pour leur premiers 38.000 euros de bénéfice) à leur premiers 100.000 euros de bénéfice. Vincent Peillon propose par ailleurs de conditionner le versement du CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi )à la conclusion d’accords de branche ou d’entreprise portant sur la formation, la recherche-développement et la qualité de l’emploi.





Hors de question, contrairement à Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, d’abroger la loi Travail. S’il loue certains de ces articles (la garantie jeune et le compte personnel d’activité notamment) , il entend cependant réécrire le passage sur la hiérarchie des normes et supprimer l’article qui permet à un accord d’entreprise de réduire la majoration des heures supplémentaires.





Enfin, il souhaite lutter d’arrache-pied contre la fraude fiscale en s’attaquant notamment aux sociétés écrans. Pour cela, il suggère un nouveau règlement européen afin de garantir la transparence des actionnaires et des dirigeants.