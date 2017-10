Assignations à résidence, surveillance électronique, contrôle aux frontières... Que contient le projet de loi antiterroriste ?

Les contrôles aux frontières ont été rétabli le 13 novembre 2015, non dans le cadre de l'état d'urgence, mais en application de l'article 25 du "code frontières" de l'espace Schengen, qui prévoit cette mesure d'exception en cas de "menace grave" pour le pays. En l'état, le contrôle aux frontières ne peut être maintenu que jusqu'au 31 octobre 2017. "Le rétablissement des contrôles a permis la surveillance et l'interception de très nombreux individus signalés dans les bases de données européennes et nationales", argumente le cabinet de Gérard Collomb dans une note adressée aux médias.





Le projet de loi entend "maintenir", au-delà du 1er novembre, "un niveau important de possibilités de contrôle", avec notamment l'élargissement de la zone de contrôle aux abords des gares internationales, l'extension de 6 à 12 heures de la durée légale de ces contrôles, et l'élargissement des contrôles dans certains points de passage frontaliers "désignés par arrêté en raison de leur fréquentation et de leur vulnérabilité". Ce qui inclut les ports et aéroports jugés sensibles. Pas question, cependant, d'assurer un "contrôle systématique", comme cela était possible depuis deux ans par dérogation aux accords de Schengen.