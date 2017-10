"Que les facs bougent !" Comment Mélenchon tente de structurer un réseau étudiant contestataire

Un appel solennel à la jeunesse, deux lieutenants - Eric Coquerel et Danièle Obono - dépêchés sur le symbolique campus de "Nanterre la rouge" lundi, et pas moins d'un million de tracts diffusés à ce jour dans toute la France... Jean-Luc Mélenchon n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de rallier la jeunesse du pays à la journée d'action dans la fonction publique contre les projets du gouvernement d'Edouard Philippe, ce 10 octobre.





"Nous serions heureux si la jeunesse des facs entrait en mouvement", espérait la veille le leader LFI sur son blog. "Et surtout les jeunes étudiants et jeunes enseignants, frappés de plein fouet par l'asphyxie croissante de l'université. Peut-être est-ce leur dernière chance de peser sur leur sort dans le cadre de l'action générale du mouvement social", prophétisait-il. Et pour cause : Jean-Luc Mélenchon sait que la contestation sociale contre les ordonnances Travail s'essouffle, et mise désormais sur le mouvement étudiant pour relancer la machine, comme ce fut le cas en 2006 contre le "contrat première embauche" du gouvernement Villepin. "Moi", indiquait la députée LFI Danièle Obono lundi après sa rencontre avec les étudiants de Nanterre, "la dernière mobilisation à laquelle j'ai participé, c'était contre le CPE... Elle a permis de faire reculer le CPE".