Question Off : "Ceux qui comptent sont désormais autour de la table" estime Luc Chatel à propos de la réorganisation de l'équipe Fillon

OFF - François Fillon a écouté le message. Accusé de jouer trop "perso" et de délaisser certains courants du parti, le candidat de la droite et du centre a revu de fond en comble l'organisation de son équipe, fortement mise à contribution depuis les révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs au sein de sa famille. Élargissement de son "comité stratégique", réunions bihebdomadaires, nomination d'un seul porte-parole.... Autant de mesures qui satisfont Luc Chatel, ancien soutien de Nicolas Sarkozy et accessoirement ancien DRH d'une grande entreprise cosmétique. "Ceux qui comptent au sein du parti sont désormais autour de la table" a estimé le député de Haute-Marne, invité ce mercredi de François-Xavier Ménage sur LCI.