Question off : après sa sortie sur Macron, Le Guen ne craint pas pour son investiture

Jean-Marie Le Guen, porte-flingue de Manuel Valls lorsque ce dernier était Premier ministre et lui, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, est très content de son nouveau poste. N'allez pas parler de rétrogradation à celui qui était l'invité d'Audrey Crespo-Mara, ce jeudi sur LCI. Etre secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie, c'est, dit-il, "beaucoup plus intéressant" que de se soucier "de savoir si la loi Machin va passer dans de bonnes conditions".





L'autre dossier immédiat pour le ministre, le quinquennat s'achevant bientôt, c'est évidemment sa prochaine investiture. Est-il inquiet pour sa circonscription dans le 13e arrondissement de Paris, lui a-t-on demandé, deux jours après qu'il a dit qu'il n'y avait pas de problème à appeler à voter Emmanuel Macron plutôt que Benoît Hamon, tout en étant membre du Parti socialiste ? Pas vraiment, semble-t-il : "Je suis un élu installé dans le 13e arrondissement, les électeurs sauront apprécier ce que je suis, au-delà de l'étiquette".