Qui est Alexandre, le fils de Patrick Balkany placé en détention ?

Selon les registres officiels, Alexandre Balkany a été gérant de trois sociétés. Depuis les années 2000, il a notamment géré une entreprise de restauration rapide nommée Net Connect, basée à Levallois-Perret, puis dans le VIe arrondissement de Paris. Il a aussi géré MyPress, dans le domaine des médias, toujours dans la capitale jusqu'en 2012. Son profil Linkedin précise également qu'il a tenu, jusqu'en 2012, une société de production audiovisuelle baptisée Kawa Productions ainsi que Mediaplay, qui fournit des musiques d'ambiance à des marques de l'hôtellerie et de la restauration. La seule information sur son cursus est qu'il a étudié à la San Diego State University, aux Etats-Unis.





Parmi ses activités, Alexandre Balkany a également décroché, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la direction de la branche française de PokerStars, leader mondial du poker en ligne dont le siège est basé sur l'île de Man et dont le fondateur, Isai Scheinberg, est proche de Patrick Balkany. La société Kawa Productions était chargé de vendre des contenus de poker aux chaînes de télévision. Il a quitté ce poste après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Ci-dessous, on voit Alexandre Balkany (à droite) en juillet 2008, lors de la remise d'un chèque au gagnant du NRJ Poker Stars. La maison-mère de PokerStars est dans le viseur du FBI américain pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, comme l'indiquait un livre-enquête Air Cocaïne, de Marc Leplongeon et Jérôme Pierrat, paru en 2015.