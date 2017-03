"Qui est ce barbu ?" : un soutien de François Fillon accusé de "racisme ordinaire"

Disons-le tout de go : le mot "barbu" n’est pas une insulte. Il n’empêche que, en fonction du contexte, sa connotation peut différer. C’est la question que pose l’échange, sur Twitter, entre Jean-François Mancel, député LR de l’Oise et soutien revendiqué de François Fillon, et Karim Rissouli, journaliste de France 2. Jeudi soir, le premier a ainsi invectivé le second, qui interviewait le candidat de la droite et du centre à la présidentiellesur le plateau de" L’Émission politique" : "Je ne sais pas qui est ce barbu mais il n'est pas pour François Fillon !!!! Ça vous étonne ?"