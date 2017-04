Qui est Ericka Bareigts, la ministre des Outre-mer qui a mené les négociations en Guyane ?

Sous le feu des critiques ces derniers temps, Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, a marqué les esprits la semaine dernière en présentant "ses excuses" au peuple guyanais. Auparavant, elle avait été pointée du doigt notamment pour avoir attendu plusieurs jours avant de se rendre au chevet de la Guyane, alors que le département est paralysé par une grève "générale" et "illimitée". Elle s'est finalement rendu sur place en compagnie du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. Mais sa mission a tourné court : le collectif de Guyanais a opposé dimanche une fin de non recevoir à l'offre du gouvernement de plus d'un milliard d'euros pour trouver une issue au mouvement social, exigeant 2,5 milliards d'euros "tout de suite". Ericka Bareigts a donc regagné Paris.





Méconnue du grand public, cette femme politique originaire de La Réunion a été nommée ministre des Outre-Mer le 30 août 2016 à la suite de la démission de George Paul-Langevin du gouvernement Valls. A cette occasion, elle avait accordé un entretien à Libération dans lequel elle abordait justement son manque de notoriété : "On ne me connaît pas suffisamment au niveau national mais je suis une politique de terrain, engagée depuis trente ans à l’île de la Réunion".