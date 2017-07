Qui est Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l’Action et des Comptes publics ?

Il est celui qui aura la lourde tâche d’annoncer les mauvaises nouvelles et les restrictions budgétaires. Gérard Darmanin, 34 ans a tout du jeune ambitieux mais a pourtant déjà une carrière politique bien fournie. Ancien maire de Tourcoing et député du Nord, ce nouveau ministre macroniste et aussi l’ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy. Il occupe désormais un portefeuille clef qui l’oblige à se faire une place entre l’Elysée et Matignon. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.