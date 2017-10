Qui est Richard Ferrand, chef de file des députés LREM blanchi dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne ?

Marcheur de la première heure, le député du Finistère Richard Ferrand est un homme soulagé. Vendredi 13 octobre, celui qui confiait "attendre en souffrant" la décision du parquet de Brest dans le cadre de l'affaire immobilière où il était soupçonné de favoritisme et de prise illégale d'intérêts, a appris qu'il ne serait pas davantage inquiété. La justice a en effet décidé que "les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie n'étaient pas constitués", tandis que la piste du "délit de prise illégale d'intérêts", si elle aurait pu être approfondie par le parquet, n'a pas pu l'être, en raison d'un délai de prescription dépassé de deux ans.





Homme d'expérience à la fois ferme et chaleureux, ayant la confiance du chef de l'Etat, celui qui a été le secrétaire général du jeune mouvement En Marche !, créé en avril 2016, avait été élu à la tête des députés LREM de façon écrasante et... à main levée. Une présidence marquée par une relative absence à l'Assemblée, d'autant plus remarquée que les jeunes députés de La République en marche se faisaient alors remarquer par leur manque de maîtrise.