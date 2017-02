Qui sont Catherine Griset et Thierry Légier, les deux proches de Marine Le Pen placés en garde à vue ?

Dans un entretien accordé au Point, en 2012 dans le cadre de la promotion de son livre, Mission le Pen, on apprenait qu'avant d'être au service de la fille, il était garde du corps du père. Et qu'avant sa reconversion dans la sécurité privée, Thierry Légier était militaire au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. "J'ai servi en Nouvelle-Calédonie, en Centrafrique, au Tchad", expliquait-il. "Après je suis parti, trop désabusé par l’état de l’armée sous le gouvernement socialiste", dit-il. Puis dans le cadre de son activité dans la sécurité privée, il s'est occupé de personnalités au profil aussi diverses que les familles saoudiennes et Sean Penn. C'est en 1992 qu'il entre au service de l'ancien président du Front National : "J'ai passé des entretiens et le courant est tout de suite passé", confiait-il.





Après quasiment vingt ans de bons et loyaux services auprès de Jean Marie Le Pen, Thierry Légier décide de se lancer en politique et se présente aux élections régionales de 2010 chez lui, en Seine-Maritime. Où il est d'ailleurs élu. La même année, il entre au service de Marine Le Pen. "Elle est plus malléable", disait-il à nos confrères de 20 minutes. Dans cet article on apprend également qu'il lui arrive d'aller au stand de tir avec la candidate à l'élection présidentielle "quand elle en a le temps". Quatre ans plus tard, on retrouve le garde du corps sur la liste FN de la Mairie de Rouen, comme le révèlent nos confrères de Normandie Actu.