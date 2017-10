Qui sont ces députés qui n'ont pas fait leur déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ?

Ils avaient jusqu'au lundi 21 août inclus pour déposer, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d'intérêts et d'activités. Selon l'institution, "la grande majorité" des députés ont rempli leur déclaration "de manière satisfaisante". Mais treize d'entre eux jouent les mauvais élèves et "n'ont pas déposé au moins l'une des deux déclarations".





L'AFP a fait des recherches et est en mesure de donner six noms de députés qui n'auraient pas déclaré leurs intérêts. Il s'agirait notamment d'Alexandre Freschi, député de Lot-et-Garonne (LREM), Béatrice Descamps, députée de la 21e circonscription du Nord (Constructifs), Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège (LFI), Jean-Claude Leclabart, député de la 4e circonscription de la Somme (LREM), Julien Borowczyk, député de la 6e circonscription de la Loire (LREM) et Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique (LREM).